Dynamik über rechts: HSV verpflichtet El Ouahdi
Der Hamburger SV legt auf der defensiven Außenbahn noch einmal nach. Den WM-Fahrer Zakaria El Ouahdi lassen sich die Rothosen einiges kosten.
Um sich für den erneuten Klassenerhalt in der Bundesliga zu rüsten, schlägt der Hamburger SV kurz vor Schluss noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Wie der Nordklub mitteilt, wechselt Rechtsverteidiger Zakaria El Ouahdi (24) vom KRC Genk an die Elbe und soll die defensive Außenbahn verstärken.
Der marokkanische Nationalspieler kostet dem Vernehmen nach zwischen acht und zehn Millionen Euro Ablöse.
Sportdirektor Claus Cosa erklärt: „Mit Zaka verpflichten wir einen sehr dynamischen und offensiv ausgerichteten Außenverteidiger, der mit seiner Energie und mutigen Spielweise hervorragend zu unserer Spielidee passt.“
𝑴𝒐𝒊𝒏 𝒊𝒏 𝑯𝒂𝒎𝒃𝒖𝒓𝒈, 𝒁𝒂𝒌𝒂𝒓𝒊𝒂! 🤝— Hamburger SV (@HSV) September 1, 2026
Wir haben den 24-jährigen Nationalspieler Marokkos verpflichtet. Zakaria El Ouahdi wechselt vom belgischen Erstligisten KRC Genk zu uns und wird künftig mit der Nummer 7 auflaufen. ✍️
🗣️ „Ich kann es kaum erwarten, im Volkspark… pic.twitter.com/aQ0TJRiov6
Nach harten Verhandlungen sichert sich der HSV mit El Ouahdi einen enorm dynamischen Spieler, der ursprünglich als Flügelstürmer ausgebildet und in Genk zu einem extrem torgefährlichen Außenverteidiger umgeschult wurde.
Der Rechtsfuß stammt aus der Jugend von Zulte Waregem und war 2023 für 2,5 Millionen Euro aus Molenbeek nach Genk gewechselt.
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