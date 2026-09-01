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Dynamik über rechts: HSV verpflichtet El Ouahdi

Der Hamburger SV legt auf der defensiven Außenbahn noch einmal nach. Den WM-Fahrer Zakaria El Ouahdi lassen sich die Rothosen einiges kosten.

von Martin Schmitz - Quelle: hsv.de
1 min.
Zakaria El Ouahdi im Trikot des KRC Genk @Maxppp

Um sich für den erneuten Klassenerhalt in der Bundesliga zu rüsten, schlägt der Hamburger SV kurz vor Schluss noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Wie der Nordklub mitteilt, wechselt Rechtsverteidiger Zakaria El Ouahdi (24) vom KRC Genk an die Elbe und soll die defensive Außenbahn verstärken.

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Der marokkanische Nationalspieler kostet dem Vernehmen nach zwischen acht und zehn Millionen Euro Ablöse.

Sportdirektor Claus Cosa erklärt: „Mit Zaka verpflichten wir einen sehr dynamischen und offensiv ausgerichteten Außenverteidiger, der mit seiner Energie und mutigen Spielweise hervorragend zu unserer Spielidee passt.“

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Nach harten Verhandlungen sichert sich der HSV mit El Ouahdi einen enorm dynamischen Spieler, der ursprünglich als Flügelstürmer ausgebildet und in Genk zu einem extrem torgefährlichen Außenverteidiger umgeschult wurde.

Der Rechtsfuß stammt aus der Jugend von Zulte Waregem und war 2023 für 2,5 Millionen Euro aus Molenbeek nach Genk gewechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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