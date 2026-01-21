Mit Zlatans Segen: Füllkrugs Milan-Plan

Niclas Füllkrug (32) kämpft darum, auch über den Sommer hinaus bei seinem Leih-Klub AC Mailand bleiben zu dürfen. Das bekräftigt Milan-Sportdirektor Igli Tare gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Niclas will unbedingt erreichen, dass er bei uns bleibt. Er weiß, die Chance ist da. Er hat mir von Anfang an gesagt: ‚Ich werde dir dein Leben schwer machen mit der Entscheidung.‘“ Füllkrug ist bis Saisonende von West Ham United an Mailand verliehen, die Italiener besitzen eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro für den Mittelstürmer.

Dieser macht bereits nach kurzer Zeit und nicht nur wegen seines Joker-Siegtreffers am Sonntag gegen Lecce (1:0) einen enorm positiven Eindruck bei seinem neuen Klub. „Nach wenigen Tagen ist er schon sehr beliebt. Er pusht die Kollegen in der Kabine und auf dem Platz. Man spürt, dass er den Charakter eines Führungsspielers hat. Eine Mannschaft braucht Spieler mit seinem Willen“, so Tare. Und auch Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic halte viel von dem deutschen Nationalspieler: „Ich habe mit ihm einige wenige Sätze ausgetauscht. Er sagte mir, was er sich von mit erhofft und, dass er froh ist, dass der AC Mailand nun einen Stürmer-Typen wie mich hat“, erzählt Füllkrug.