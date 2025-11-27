Sabitzer vor Überraschungswechsel?

Gegen den VfB Stuttgart (3:3) saß Marcel Sabitzer 90 Minuten auf der Bank, gegen den FC Villarreal (4:0) ließ Niko Kovac den Österreicher dann wieder von Beginn an ran. Wie so häufig in dieser Saison pendelt der zentrale Mittelfeldspieler zwischen Ersatzbank und Startelf. Die Konkurrenz im Zentrum ist beim BVB enorm groß, in der Bundesliga startete Sabitzer zuletzt Mitte September.

Könnte für den 31-Jährigen schon im Winter deshalb ein Abschied infrage kommen? Zumindest gäbe es einen Interessenten. Das Portal ‚Fanatik‘ berichtet, dass sich Besiktas intensiv mit Sabitzer befasst und darüber berät, Kontakt aufzunehmen. Wirklich konkret ist ein möglicher Wechsel also noch nicht.

Rangnick schaut genau hin

Dennoch könnte Sabitzer durchaus ins Grübeln kommen. Gerade erst hat er sich mit der österreichischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert, 28 Jahre lang war das Nachbarland nicht mehr dabei gewesen. Im Moment hat Sabitzer dort seinen Stammplatz inne, doch einige Youngster machen Druck.

Ergo benötigt Sabitzer möglichst regelmäßig Spielzeit, um Ralf Rangnick auch weiterhin von seiner Wichtigkeit für das ÖFB-Team zu überzeugen.