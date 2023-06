Lanzini verlässt West Ham

Nach acht Jahren trennen sich die Wege von West Ham United und Manuel Lanzini (30). Die Hammers vermelden offiziell, dass das Beschäftigungsverhältnis mit dem Mittelfeldspieler nach Ablauf des Vertrages in diesem Sommer nicht verlängert wird.

