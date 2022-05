Götze: USA-Wechsel „wäre schon super“

Mario Götze hat sich noch nicht festgelegt, wo er seine Karriere fortsetzen möchte. „Es gibt keinen mittel- oder langfristigen Plan, dafür ist der Fußball zu schwierig und dynamisch“, gibt der Offensivspieler von PSV Eindhoven im Podcast ‚kicker meets DAZN‘ zu bedenken und erklärt: „Meine Vorstellung ist aber schon, so lange es geht und ich Spaß habe in Europa zu spielen. Und dann vielleicht nochmal nach Amerika zu gehen. Das wäre schon super.“

Aktuell kursieren Gerüchte, der 29-Jährige könne gemeinsam mit seinem Trainer Roger Schmidt zu Benfica Lissabon weiterziehen. Die Trainersituation war auch bei Borussia Dortmund der Grund, warum es am Ende für Götze nicht mehr lief: „Um wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du Konstanz auf der Trainerposition. In Dortmund hatte ich in vier Jahren vier verschiedene Trainer. Es war immer so ein bisschen ein Hin und Her. Das war für mich nicht zufriedenstellend als Spieler.“