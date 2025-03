Bayern-Talent erfolgreich operiert

Die Verletzungsmisere in der noch jungen Karriere von Tarek Buchmann ist um ein Kapitel reicher geworden. Nachdem sich der Innenverteidiger des FC Bayern im Regionalligaspiel gegen die Würzburger Kickers (0:2) eine Schulterblessur zugezogen hatte, wurde er heute erfolgreich operiert.

Tarek Buchmann nach Schulterverletzung erfolgreich operiert. ℹ️



Gute Besserung und komm bald wieder zurück, Tarek! 🍀



Für den 20-Jährigen steht nun das nächste Rehaprogramm an. Der 1,88 Meter große Abwehrspieler sammelte erst zwei Einsätze in Bayerns Reserve in der laufenden Saison. Zwischenzeitlich kämpfte er sich nach einem schweren Muskelbündelriss zurück.