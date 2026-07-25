Premier League
Neuer Stürmer für Ipswich Town
@Maxppp
Daizen Maeda geht ab sofort in der Premier League auf Torejagd. Der Japaner verlässt Celtic Glasgow und schließt sich Aufsteiger Ipswich Town an. Die Tractor Boys statten den 28-Jährigen mit einem Vertrag bis 2029 aus.
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時が来た pic.twitter.com/4q9QhQVcxZ— Ipswich Town (@IpswichTown) July 25, 2026
Dem Vernehmen nach fließen für den Transfer umgerechnet 11,7 Millionen Euro. Für Celtic spielte der 30-fache Nationalspieler seit 2022. Jetzt wagt Maeda den nächsten Karriereschritt auf der Insel.
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