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Offiziell Premier League

Neuer Stürmer für Ipswich Town

von Dominik Schneider
Daizen Maeda im Einsatz gegen Schweden @Maxppp

Daizen Maeda geht ab sofort in der Premier League auf Torejagd. Der Japaner verlässt Celtic Glasgow und schließt sich Aufsteiger Ipswich Town an. Die Tractor Boys statten den 28-Jährigen mit einem Vertrag bis 2029 aus.

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Dem Vernehmen nach fließen für den Transfer umgerechnet 11,7 Millionen Euro. Für Celtic spielte der 30-fache Nationalspieler seit 2022. Jetzt wagt Maeda den nächsten Karriereschritt auf der Insel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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