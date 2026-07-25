Neuer Stürmer für Ipswich Town

Daizen Maeda geht ab sofort in der Premier League auf Torejagd. Der Japaner verlässt Celtic Glasgow und schließt sich Aufsteiger Ipswich Town an. Die Tractor Boys statten den 28-Jährigen mit einem Vertrag bis 2029 aus.

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Dem Vernehmen nach fließen für den Transfer umgerechnet 11,7 Millionen Euro. Für Celtic spielte der 30-fache Nationalspieler seit 2022. Jetzt wagt Maeda den nächsten Karriereschritt auf der Insel.