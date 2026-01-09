Giganten-Duell um Rayan: Sticht der BVB die Bayern aus?

Borussia Dortmund will in diesem Jahr back to the roots und junge Spieler finden, die à la Haaland, Bellingham und Co. ihre letzte Superstar-Reife in Dortmund erhalten. Das brasilianische Supertalent Rayan entspricht diesem Archetypus, der Preis allerdings weniger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚ESPN‘ berichtet, will es der BVB dennoch mit dem FC Bayern aufnehmen und signalisiert ebenfalls Interesse am 19-jährigen Stürmer von Vasco da Gama. Das Interesse aus München ist hinlänglich bekannt. So soll der Youngster einem Wechsel nach München bereits seinen Segen erteilt haben, die Bayern sollen ihrerseits Bereitschaft signalisieren, den Gehaltsvorstellungen nachzukommen.

Wo würdet ihr Rayan lieber sehen? BVB Bayern Nicht in der Bundesliga Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Knackpunkt bleibt die Ablöseforderung der Brasilianer. Die Ausstiegsklausel im bis 2028 datierten Vertrag liegt bei 80 Millionen Euro, für 50 Millionen würde Rayan von Vasco die Wechselfreigabe erhalten. Viel Geld für einen Spieler, der in bislang 98 Erstliga-Partien 23 Treffer erzielen konnte.