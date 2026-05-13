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2. Bundesliga

Fürth: Erstes Treffen mit Hrgota-Nachfolger

von Daniel del Federico - Quelle: RevierSport
1 min.
Berkan Taz will den Ball genau dorthin haben @Maxppp

Greuther Fürth wappnet sich für den bevorstehenden Abschied von Branimir Hrgota. Nach Informationen von ‚RevierSport‘ steht Berkan Taz beim Kleeblatt hoch im Kurs. Die Franken sollen sich demnach bereits zu ersten Gesprächen mit dem Umfeld des 27-Jährigen getroffen haben.

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Taz überzeugt in der laufenden Spielzeit mit 14 Toren und 18 Vorlagen in 37 Drittliga-Partien für den SC Verl. Ein Abgang im Sommer gilt als wahrscheinlich und zahlreiche Zweitligisten haben bereits ihre Fühler nach dem Offensivakteur ausgestreckt. Während der VfL Bochum sich aus dem Rennen um den Rechtsfuß verabschiedet hat, zeigen Arminia Bielefeld, der 1. FC Magdeburg und die SV Elversberg weiterhin Interesse. Um im Werben um Taz die Oberhand zu behalten, wäre Fürth jedoch gut beraten, am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf den Zweitliga-Klassenerhalt zu schaffen.

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