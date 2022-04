Newcastle: Kommt Toney statt Núñez?

Newcastle United hat innerhalb der Premier League einen Alternativkandidaten zu Wunschstürmer Darwin Núñez von Benfica Lissabon ausgemacht. Laut dem ‚Telegraph‘ befassen sich die Magpies mit Ivan Toney von Ligakonkurrent FC Brentford. Der 26-Jährige steht seit Sommer 2020 in Diensten der Südwestlondoner und kommt in dieser Saison auf 14 Treffer sowie fünf Assists in 32 Einsätzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison hievte Toney die Bees mit satten 41 Scorerpunkten in 45 Ligapartien in die Premier League. Als Ablöse bringt der ‚Telegraph‘ umgerechnet rund 36 Millionen Euro für den bis 2025 gebundenen Mittelstürmer ins Spiel. Newcastle würde sich mit der Verpflichtung einen Fehler in der Kaderplanung eingestehen: 2018 verscherbelten die Magpies den Rechtsfuß nach mehreren Leihen für rund 400.000 Euro an Drittligist Peterborough United.