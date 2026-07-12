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Championship

30 Millionen: Galatasaray tütet nächsten Transfer ein

von Martin Schmitz - Quelle: Fabrizio Romano
Lesley Ugochukwu im Trikot des FC Burnley @Maxppp

Lesley Ugochukwu steht vor einem Wechsel vom FC Burnley in die Süper Lig. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der 22-jährige Sechser zeitnah einen Vertrag bei Galatasaray unterschreiben. Als Ablöse fließen demzufolge knapp unter 30 Millionen Euro an den englischen Klub.

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Ugochukwu war erst im vergangenen Sommer für umgerechnet 29 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den Clarets gewechselt. Für den Premier League-Absteiger stand der aktuelle französische U21-Nationalspieler wettbewerbsübergreifend in 38 Pflichtspielen auf dem Feld und sammelte dabei fünf Scorerpunkte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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