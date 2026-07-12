30 Millionen: Galatasaray tütet nächsten Transfer ein

Lesley Ugochukwu steht vor einem Wechsel vom FC Burnley in die Süper Lig. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der 22-jährige Sechser zeitnah einen Vertrag bei Galatasaray unterschreiben. Als Ablöse fließen demzufolge knapp unter 30 Millionen Euro an den englischen Klub.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ugochukwu war erst im vergangenen Sommer für umgerechnet 29 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den Clarets gewechselt. Für den Premier League-Absteiger stand der aktuelle französische U21-Nationalspieler wettbewerbsübergreifend in 38 Pflichtspielen auf dem Feld und sammelte dabei fünf Scorerpunkte.