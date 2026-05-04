Bastoni macht es Barça schwer

Der Wechsel von Alessandro Bastoni (27) zum FC Barcelona gestaltet sich kompliziert. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge sind die Katalanen enttäuscht, dass der Innenverteidiger seinen Wechselwunsch bei Inter Mailand noch nicht hinterlegt hat. Barça hofft, dass die Ablöse durch diesen Schritt gedrückt werden kann.

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Für Bastoni, der in der Modemetropole bis 2028 unter Vertrag steht, ruft Inter dem Vernehmen nach bis zu 70 Millionen Euro auf. Offizielle Verhandlungen zwischen den Vereinen sollen der Tageszeitung zufolge in Kürze beginnen. Inter-Boss Guiseppe Marotta sagt zur Gemengelage: „Ich werde nicht leugnen, dass es Interesse von Barcelona gibt, aber es ist noch sehr oberflächlich und nicht konkret. Wie wir immer gesagt haben, verlässt uns ein Spieler nur, wenn er den Wunsch äußert, zu gehen.“ Sollte der Bastoni-Transfer nicht finalisiert werden können, hat Barça mit Cristian Romero (28/Tottenham Hotspur) und Natan (25/Betis Sevilla) bereits zwei Alternativen im Blick.