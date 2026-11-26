Wael Mohya ist der absolute Shootingstar bei Borussia Mönchengladbach und schaffte es, in einer für den Verein bisher katastrophalen Saison so positiv herauszustechen, dass Jürgen Klopp ihn für die deutsche A-Nationalmannschaft nominierte. Trotz des immer größer werdenden Interesses anderer Klubs spielt der Youngster aktuell weiter unbekümmert und liefert gute Leistungen.

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Dabei könnte einem bei den großen Namen, die Mohya mittlerweile im Visier haben, schwindelig werden. Nun gesellt sich auch noch der ruhmreichste Klub der Welt hinzu. Wie Ramón Alvarez de Mon, Journalist bei ‚Radio Marca‘, berichtet, hat Real Madrid den 17-Jährigen ins Visier genommen. Noch wurden demnach keine konkreten Schritte eingeleitet, doch die Königlichen haben den Wirbelwind auf dem Zettel.

Mohya könnte die Borussia im kommenden Sommer verlassen, sofern das Angebot stimmt. Sportdirektor Rouven Schröder erklärte zuletzt: „Im Winter ist er definitiv unverkäuflich. Den Rest wird der Markt zeigen.“ Eigentlich wollen die Fohlen mit ihrem Wunderkind über 2028 hinaus verlängern, doch die angespannte sportliche Lage und der akute Abstiegskampf machen ein langes Zocken unmöglich.

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Währenddessen nimmt die Zahl der Interessenten weiter zu. Mohya wird unter anderem mit dem FC Bayern, RB Leipzig, Brighton & Hove Albion, dem FC Liverpool und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Die Werkself soll bereits Gespräche mit der Spielerseite und Gladbach aufgenommen haben. Aktuell wird angesichts der Lage des Klubs und der geringen Restvertragslaufzeit von einer Ablöse im Bereich von 20 Millionen Euro ausgegangen – die sollte für Real kein Problem darstellen.