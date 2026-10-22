Als Experte beim Champions League-Kracher zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal (2:2) am Mittwochabend fand Steven Gerrard für zwei Münchner Spieler lobende Worte. Die Liverpool-Ikone hob die Leistung von Tom Bischof (21) und Aleksandar Pavlovic (23) bei ‚TNT Sports‘ besonders hervor: „Die beiden haben mich heute Abend wirklich beeindruckt. In einem Spiel von dieser Bedeutung haben sie herausragend gespielt.“

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Auch FT sah das Mittelfeldduo in Topform und benotete beide Akteure mit der Note 2. In Abwesenheit von Joshua Kimmich (31) wussten Bischof und Pavlovic vor allem defensiv zu überzeugen.