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UEFA Champions League

Gerrard adelt Bayern-Duo

von Dominik Schneider - Quelle: TNT Sports
Steven Gerrard @Maxppp
FC Bayern 2-2 Arsenal

Als Experte beim Champions League-Kracher zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal (2:2) am Mittwochabend fand Steven Gerrard für zwei Münchner Spieler lobende Worte. Die Liverpool-Ikone hob die Leistung von Tom Bischof (21) und Aleksandar Pavlovic (23) bei ‚TNT Sports‘ besonders hervor: „Die beiden haben mich heute Abend wirklich beeindruckt. In einem Spiel von dieser Bedeutung haben sie herausragend gespielt.“

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Auch FT sah das Mittelfeldduo in Topform und benotete beide Akteure mit der Note 2. In Abwesenheit von Joshua Kimmich (31) wussten Bischof und Pavlovic vor allem defensiv zu überzeugen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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