Dortmund hat „neuen Varane“ im Visier

In der aktuellen Saison enttäuscht der amtierende Vizemeister und Pokalsieger RC Lens in der Ligue 1 zwar über weite Strecken, einige Youngsters jedoch machen dennoch bei den Nordfranzosen auf sich aufmerksam. Einer davon ist Ismaëlo Ganiou, der dem Vernehmen nach von zahlreichen europäischen Vereinen beobachtet wird.

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Laut ‚Teamtalk‘ gehören auch Borussia Dortmund und RB Leipzig zu den Bewunderern des 21-Jährigen, der in Frankreich mit Raphaël Varane verglichen wird. Vor allem Premier League-Klubs schicken regelmäßig Scouts nach Lens, darunter Manchester City, Tottenham Hotspur, Newcastle United, der FC Fulham und der FC Brentford. Paris St. Germain behält den Rechtsfuß ebenfalls im Blick.

Aktuell gibt es jedoch wenig zu sehen. Denn Ganiou ist eigentlich klarer Stammspieler, fällt aber seit zwei Wochen wegen einer Knie-OP aus. Dennoch gilt der elegante, schnelle und körperlich robuste Innenverteidiger als lohnende Investition in die Zukunft. Auch der französische Nationaltrainer Zinedine Zidane hat den Youngster fest im Blick.

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Seit März läuft Ganiou für die französische U21-Nationalmannschaft auf. Bis 2030 ist der Verteidiger noch an Lens gebunden, stammt aus der Jugend des Klubs. Doch bei den Blut- und Goldfarbenen glaubt offenbar kaum jemand an einen langfristigen Verbleib. Beim BVB könnte er perspektivisch womöglich Nico Schlotterbeck (26) ersetzen, der ebenfalls stark umworben wird.