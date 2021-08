Sampdoria träumt von Jovic & Ribéry

Sampdoria Genua hat sich trotz der bald ablaufenden Frist ehrgeizige Ziele auf dem Transfermarkt gesetzt. Laut ‚Sky Italia‘ bemüht sich der italienische Erstligist um Luka Jovic von Real Madrid. Der Serbe ist weiterhin ein Streichkandidat bei den Königlichen und könnte finanziellen Spielraum für die anvisierte Verpflichtung von Kylian Mbappé freischaufeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge gestalten sich die Verhandlungen über die Ausleihe von Jovic aber als „sehr kompliziert“. Ein Knackpunkt könnte das hohe Gehalt des 23-Jährigen darstellen. Erste Wahl von Sampdoria sei momentan daher Andrea Petagna (26) von der SSC Neapel.

Ribéry angeboten

Zudem beschäftigt sich Sampdoria mit dem nach wie vor vereinslosen Franck Ribéry. Der 38-Jährige zeigte in den vergangenen beiden Jahren beim AC Florenz, dass er noch genug im Tank hat, um einem Team weiterzuhelfen. 15 Scorerpunkte in 51 Pflichtspielen können sich sehen lassen. Eine endgültige Entscheidung, ob der Franzose unter Vertrag genommen werden soll, ist in der Hafenstadt allerdings noch nicht gefallen.