Horrorserie: Tottenham trennt sich von Tudor

Nur sieben Spiele verbrachte Igor Tudor auf der Bank von Tottenham Hotspur, bevor die Londoner erneut die Notbremse ziehen mussten. Wie der Premier League-Klub offiziell bekanntgibt, haben sich der 47-Jährige und die Spurs einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt.

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Erst Mitte Februar hatte der Kroate die interimistische Nachfolge des erfolglosen Thomas Frank übernommen und sollte den strauchelnden Topklub aus dem Abstiegskampf der Premier League führen. Doch der Turnaround wollte Tudor nicht gelingen. Unter der Leitung des ehemaligen Nationalspielers holte die Mannschaft nur einen Punkt aus fünf Ligapartien und rutschte auf Tabellenplatz 17 ab. Aktuell wartet Tottenham in der Liga seit 13 Spielen auf einen Sieg.

Antifußball und ein großer Image-Schaden

Mit nur noch einem Punkt Vorsprung auf West Ham United schwebt der amtierende Euro League-Sieger sieben Spieltage vor Schluss in akuter Abstiegsgefahr. In der Champions League konnte Tudor zwar das Achtelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid mit 3:2 gewinnen, aufgrund des blamablen Hinspiels (2:5) schied Tottenham aber aus der Königsklasse aus.

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Die ‚BBC‘ berichtete im Anschluss von einer „gewissen Entfremdung zwischen den Spielern und dem Trainer“. Trotzdem bekam Tudor noch eine Chance, doch auch das wichtige Abstiegsduell gegen Nottingham Forest ging deutlich mit 0:3 verloren.

Nachhaltigen Imageschaden richtete Tudor abseits der Ergebnisse vor allem mit seinen Torhüterentscheidungen im Hinspiel gegen die Rojiblancos an. Der Coach leistete sich ein fatales Experiment, indem er Ersatzkeeper Antonin Kinsky (22) aufbot und ihn nach zwei folgenschweren Patzern bereits nach 17 Minuten wieder auswechselte. Die Aktionen wirkten sinnbildlich für die kurze Amtszeit von Tudor.

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Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits. Der ehemalige Eintracht-Coach Adi Hütter (vereinslos) zählt zu den Kandidaten. Als langfristige Lösung wird indes Roberto De Zerbi angesehen. Der Italiener ist aktuell ebenfalls ohne Anstellung, will dem Vernehmen nach aber erst im Sommer und nur im Falle des Klassenerhalts übernehmen.