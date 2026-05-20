Bayern-Boss klärt auf: Kommt wieder ein Königstransfer?

Nach einer sehr starken Saison, die der FC Bayern am Samstag im DFB-Pokalfinale (20 Uhr) gegen den VfB Stuttgart mit dem Double krönen möchte, planen die Kaderverantwortlichen nur punktuelle Kaderveränderungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Anthony Gordon (25/Newcastle United), Nathaniel Brown (22/Eintracht Frankfurt) und Josko Gvardiol (24/Manchester City) gehören zu den Kandidaten, die alles andere als ein Schnäppchen wären. Unter Umständen ist der deutsche Rekordmeister aber auch dazu bereit, erneut ordentlich Geld in die Hand zu nahmen.

In der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ gibt Vereinspräsident Herbert Hainer zu Protokoll: „Natürlich ist der FC Bayern nach wie vor in der Lage, hohe Summe zu investieren. Aber wir werden wie immer keine Verrücktheiten machen – und sicher nicht das mitmachen, was manche Berater vorstellen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist: Harry Kane (90 Millionen), Luis Díaz (70 Millionen) und Michael Olise (53 Millionen) rangieren in der Liste der teuersten Bayern-Einkäufe auf den Plätzen eins, drei und fünf, haben die Ablöse aufgrund ihrer Leistungen allerdings längst gerechtfertigt. Landet der FCB im vierten Jahr in Folge einen solchen Königstransfer?