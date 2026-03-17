Hertha und Klemens nähern sich an

Pascal Klemens (21) hat offenbar doch noch eine Zukunft bei Hertha BSC. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich die beiden Seiten in den vergangenen Tagen stark angenähert. Hertha soll dem Eigengewächs „eine Perspektive für die Zukunft in der Hauptstadt aufgezeigt haben“. Der 21-Jährige selbst soll seine „grundsätzliche Zuneigung“ bekundet haben.

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Freuen würde eine Verlängerung vor allem Stefan Leitl, der den Innenverteidiger aufgrund der offenen Vertragssituation zuletzt aus dem Kader gestrichen hatte. Der Hertha-Trainer unterstreicht: „Ich wünsche mir sehr, dass Passi bei uns bleibt.“ Die Boulebardzeitung prognostiziert, dass Klemens „bald wieder im Hertha-Kader stehen“ wird.