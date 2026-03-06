Doan schlug Riesen-Angebot für die SGE aus

Ritsu Doan hat sich im vergangenen Sommer bewusst gegen das große Geld und für Eintracht Frankfurt entschieden. Nach Informationen von ‚Absolut Eintracht‘ lag dem 27-Jährigen ein Angebot von Al-Nassr vor. In Saudi-Arabien hätte der Japaner deutlich mehr verdienen können als bei der SGE.

Doan war vor der laufenden Spielzeit für 21 Millionen Euro vom SC Freiburg zu den Hessen gewechselt. Nach einem verheißungsvollen Saisonstart erlebte der Flügelspieler, wie die gesamte Frankfurter Mannschaft, ein zwischenzeitliches Formtief. Unter dem neuen Trainer Albert Riera zeigt die Formkurve jedoch wieder nach oben. Insgesamt steht der Linksfuß in der laufenden Bundesligasaison bei fünf Toren und vier Vorlagen.