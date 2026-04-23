Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

FC Bayern: Der Stand bei Palhinha

João Palhinha spielt bei den abstiegsgefährdeten Spurs eine Hauptrolle. Ein Verbleib über die Saison hinaus setzt allerdings erfolgreiche Verhandlungen voraus.

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
João Palhinha im Trikot von Tottenham Hotspur @Maxppp

Tottenham Hotspur hätte grundsätzlich nichts dagegen, die Zusammenarbeit mit João Palhinha (30) über den Sommer hinaus fortzusetzen. ‚Sky‘ zufolge sind die Spurs aber nicht dazu bereit, die mit dem FC Bayern ausgehandelte Kaufoption über 30 Millionen Euro für den Abräumer zu ziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stattdessen plane der abstiegsbedrohte Premier League-Vertreter, den Preis ein wenig zu drücken. Ob sich die Münchner auf Nachverhandlungen einlassen, bleibt abzuwarten. Eine Zukunft an der Säbener Straße hat der portugiesische Nationalspielspieler (37 Länderspiele) trotz eines bis 2028 laufenden Arbeitspapieres eigentlich nicht mehr.

Wie groß wiederum Palhinhas Interesse wäre, mit den Spurs den Gang in die zweite englische Liga anzutreten, ist momentan noch offen. Auf Platz 18 liegend steht das Team von Roberto De Zerbi aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
FC Bayern
Spurs
João Palhinha

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Spurs Logo Tottenham Hotspur
João Palhinha João Palhinha
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert