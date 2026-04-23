FC Bayern: Der Stand bei Palhinha

Tottenham Hotspur hätte grundsätzlich nichts dagegen, die Zusammenarbeit mit João Palhinha (30) über den Sommer hinaus fortzusetzen. ‚Sky‘ zufolge sind die Spurs aber nicht dazu bereit, die mit dem FC Bayern ausgehandelte Kaufoption über 30 Millionen Euro für den Abräumer zu ziehen.

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Stattdessen plane der abstiegsbedrohte Premier League-Vertreter, den Preis ein wenig zu drücken. Ob sich die Münchner auf Nachverhandlungen einlassen, bleibt abzuwarten. Eine Zukunft an der Säbener Straße hat der portugiesische Nationalspielspieler (37 Länderspiele) trotz eines bis 2028 laufenden Arbeitspapieres eigentlich nicht mehr.

Wie groß wiederum Palhinhas Interesse wäre, mit den Spurs den Gang in die zweite englische Liga anzutreten, ist momentan noch offen. Auf Platz 18 liegend steht das Team von Roberto De Zerbi aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz.