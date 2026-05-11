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FT-Kurve Bundesliga

Viele Underdogs & ein BVB-Juwel: Die FT-Topelf des 33. Spieltags

Viele Entscheidungen sind in der Bundesliga bereits gefallen. Doch der Abstiegskampf spitzt sich noch einmal richtig zu. Erleben wir die „größte Wiederauferstehung seit Jesus“, wie Heidenheims Geschäftsführer Holger Sanwald formulierte? Frank Schmidts Team kämpft jedenfalls geschlossen bis zum Schluss und dominiert die FT-Topelf des 33. Spieltags.

von Die Redaktion
1 min.
Die FT-Topelf des 33. Spieltags der Bundesligasaison 2025/26 @Maxppp

Spieler des Spieltags: Jan Schöppner

Mehrere Spieler des 1. FC Heidenheim haben sich in an diesem Wochenende um die Auszeichnung als Spieler des Spieltags beworben. Einer ragte jedoch noch ein Stückchen mehr aus einer überragenden Mannschaftsleistung heraus: Jan Schöppner räumte auf der Sechs gegen den 1. FC Köln alles weg, was ging, gewann viele Zweikämpfe und lief einige Lücken zu.

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Doch damit nicht genug: Auch der Offensive drückte der 26-Jährige seinen Stempel auf, traf doppelt und leitete den dritten Treffer ein. Unverhofft bekommen die vor Wochen eigentlich abgeschlagenen Heidenheimer auch dank Schöppner am abschließenden Spieltag doch noch die Chance, um den Relegationsplatz zu kämpfen.

Die FT-Topelf

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Wer war euer Spieler des 33. Spieltags in der Bundesliga?
- Ende in 4 Tagen
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Die Tabelle der Bundesliga

Tabelle Gesamt Bundesliga

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo FC Bayern FC Bayern 86 33 +82 27 5 1 117 35
2 Logo BVB BVB 70 33 +34 21 7 5 68 34
3 Logo RB Leipzig RB Leipzig 65 33 +22 20 5 8 65 43
4 Logo Stuttgart Stuttgart 61 33 +22 18 7 8 69 47
5 Logo Hoffenheim Hoffenheim 61 33 +17 18 7 8 65 48
6 Logo Leverkusen Leverkusen 58 33 +21 17 7 9 67 46
7 Logo Freiburg Freiburg 44 33 -9 12 8 13 47 56
8 Logo Frankfurt Frankfurt 43 33 -4 11 10 12 59 63
9 Logo Augsburg Augsburg 43 33 -12 12 7 14 45 57
10 Logo Mainz 05 Mainz 05 37 33 -11 9 10 14 42 53
11 Logo Hamburg Hamburg 37 33 -14 9 10 14 39 53
12 Logo Union Berlin Union Berlin 36 33 -18 9 9 15 40 58
13 Logo M'gladbach M'gladbach 35 33 -15 8 11 14 38 53
14 Logo Köln Köln 32 33 -10 7 11 15 48 58
15 Logo Bremen Bremen 32 33 -21 8 8 17 37 58
16 Logo Wolfsburg Wolfsburg 26 33 -26 6 8 19 42 68
17 Logo Heidenheim Heidenheim 26 33 -29 6 8 19 41 70
18 Logo St. Pauli St. Pauli 26 33 -29 6 8 19 28 57
Komplette Rangliste

Die Ergebnisse im Überblick

Dortmund - Frankfurt 3:2
Leipzig - St. Pauli 2:1
Stuttgart - Leverkusen 3:1
Augsburg - M’gladbach 3:1
Hoffenheim - Bremen 1:0
Wolfsburg - Bayern 0:1
Hamburg - Freiburg 3:2
Köln - Heidenheim 1:3
Mainz - Union Berlin 1:3

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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