Viele Underdogs & ein BVB-Juwel: Die FT-Topelf des 33. Spieltags

Spieler des Spieltags: Jan Schöppner

Mehrere Spieler des 1. FC Heidenheim haben sich in an diesem Wochenende um die Auszeichnung als Spieler des Spieltags beworben. Einer ragte jedoch noch ein Stückchen mehr aus einer überragenden Mannschaftsleistung heraus: Jan Schöppner räumte auf der Sechs gegen den 1. FC Köln alles weg, was ging, gewann viele Zweikämpfe und lief einige Lücken zu.

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Doch damit nicht genug: Auch der Offensive drückte der 26-Jährige seinen Stempel auf, traf doppelt und leitete den dritten Treffer ein. Unverhofft bekommen die vor Wochen eigentlich abgeschlagenen Heidenheimer auch dank Schöppner am abschließenden Spieltag doch noch die Chance, um den Relegationsplatz zu kämpfen.

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 33. Spieltags in der Bundesliga? Jan Schöppner (Heidenheim) Ermedin Demirovic (Stuttgart) Luka Vuskovic (Hamburg) Samuele Inácio (Dortmund) Jonas Urbig (FC Bayern) Ein anderer Spieler (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Tabelle der Bundesliga

Die Ergebnisse im Überblick

Dortmund - Frankfurt 3:2

Leipzig - St. Pauli 2:1

Stuttgart - Leverkusen 3:1

Augsburg - M’gladbach 3:1

Hoffenheim - Bremen 1:0

Wolfsburg - Bayern 0:1

Hamburg - Freiburg 3:2

Köln - Heidenheim 1:3

Mainz - Union Berlin 1:3