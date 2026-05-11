Viele Underdogs & ein BVB-Juwel: Die FT-Topelf des 33. Spieltags

Viele Entscheidungen sind in der Bundesliga bereits gefallen. Doch der Abstiegskampf spitzt sich noch einmal richtig zu. Erleben wir die „größte Wiederauferstehung seit Jesus“, wie Heidenheims Geschäftsführer Holger Sanwald formulierte? Frank Schmidts Team kämpft jedenfalls geschlossen bis zum Schluss und dominiert die FT-Topelf des 33. Spieltags.
Spieler des Spieltags: Jan Schöppner
Mehrere Spieler des 1. FC Heidenheim haben sich in an diesem Wochenende um die Auszeichnung als Spieler des Spieltags beworben. Einer ragte jedoch noch ein Stückchen mehr aus einer überragenden Mannschaftsleistung heraus: Jan Schöppner räumte auf der Sechs gegen den 1. FC Köln alles weg, was ging, gewann viele Zweikämpfe und lief einige Lücken zu.
Doch damit nicht genug: Auch der Offensive drückte der 26-Jährige seinen Stempel auf, traf doppelt und leitete den dritten Treffer ein. Unverhofft bekommen die vor Wochen eigentlich abgeschlagenen Heidenheimer auch dank Schöppner am abschließenden Spieltag doch noch die Chance, um den Relegationsplatz zu kämpfen.
Die FT-Topelf
Die Tabelle der Bundesliga
Tabelle Gesamt Bundesliga
|#
|Mannschaft
|Pkt
|Sp.
|+/-
|S
|U
|N
|Tore
|GT
|1
|FC Bayern
|86
|33
|+82
|27
|5
|1
|117
|35
|2
|BVB
|70
|33
|+34
|21
|7
|5
|68
|34
|3
|RB Leipzig
|65
|33
|+22
|20
|5
|8
|65
|43
|4
|Stuttgart
|61
|33
|+22
|18
|7
|8
|69
|47
|5
|Hoffenheim
|61
|33
|+17
|18
|7
|8
|65
|48
|6
|Leverkusen
|58
|33
|+21
|17
|7
|9
|67
|46
|7
|Freiburg
|44
|33
|-9
|12
|8
|13
|47
|56
|8
|Frankfurt
|43
|33
|-4
|11
|10
|12
|59
|63
|9
|Augsburg
|43
|33
|-12
|12
|7
|14
|45
|57
|10
|Mainz 05
|37
|33
|-11
|9
|10
|14
|42
|53
|11
|Hamburg
|37
|33
|-14
|9
|10
|14
|39
|53
|12
|Union Berlin
|36
|33
|-18
|9
|9
|15
|40
|58
|13
|M'gladbach
|35
|33
|-15
|8
|11
|14
|38
|53
|14
|Köln
|32
|33
|-10
|7
|11
|15
|48
|58
|15
|Bremen
|32
|33
|-21
|8
|8
|17
|37
|58
|16
|Wolfsburg
|26
|33
|-26
|6
|8
|19
|42
|68
|17
|Heidenheim
|26
|33
|-29
|6
|8
|19
|41
|70
|18
|St. Pauli
|26
|33
|-29
|6
|8
|19
|28
|57
Die Ergebnisse im Überblick
Dortmund - Frankfurt 3:2
Leipzig - St. Pauli 2:1
Stuttgart - Leverkusen 3:1
Augsburg - M’gladbach 3:1
Hoffenheim - Bremen 1:0
Wolfsburg - Bayern 0:1
Hamburg - Freiburg 3:2
Köln - Heidenheim 1:3
Mainz - Union Berlin 1:3
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