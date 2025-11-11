Robertson vor Liverpool-Abschied?

Die Zukunft von Andy Robertson beim FC Liverpool ist weiter unklar. „Was auch immer passiert, wird hinter verschlossenen Türen geschehen, und ich sehe die ganze Situation ganz gelassen. Wenn es mein letztes Jahr ist, dann ist es eben mein letztes Jahr. Wenn nicht, dann ist es eben so“, zitieren englische Medien den Linksverteidiger.

Der Vertrag des 31-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. In der vergangenen Transferperiode wurde ihm Milos Kerkez (22) vor die Nase gesetzt, weswegen seine Einsatzzeiten weiter zurückgegangen sind. Atlético Madrid hatte im Sommer Interesse angemeldet, ein Wechsel zerschlug sich jedoch.