Undav-Poker läuft heiß

Aktuell läuft Deniz Undavs Arbeitspapier beim VfB Stuttgart bis 2027. Der amtierende DFB-Pokalsieger will unbedingt vermeiden, mit dem Goalgetter ins letzte Vertragsjahr zu gehen. Entsprechend gibt es eigentlich nur zwei Optionen: Entweder der deutsche Nationalspieler (sechs Länderspiele) verlängert oder wird im Anschluss an die Saison verkauft.

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Zur Planungssicherheit streben die Schwaben eine zeitnahe Entscheidung an. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ finden in der Länderspielpause Ende März die ersten Gespräche zwischen den Parteien statt – ein früherer Zeitpunkt konnte aufgrund des vollen Terminkalenders offenbar nicht ausgemacht werden.

Wo wird Deniz Undav in der kommenden Saison auf dem Platz stehen? Weiterhin in Stuttgart Er kehrt in die Premier League zurück Er wagt ein ganz neues Abenteuer Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Klar ist: Undav spielt sich mit seiner herausragenden Form (21 Tore und zwölf Vorlagen in 36 Pflichtspielen) nicht nur für die WM in den Fokus, sondern bringt sich auch in eine gute Verhandlungsposition. In Bad Cannstatt fühlt sich der Angreifer zwar wohl, er will mit seinen 29 Jahren aber auch mit einem möglichst lukrativen Kontrakt ausgestattet werden – sowohl in Bezug auf Laufzeit als auch Gehalt.

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Schon jetzt gehört der 1,79 Meter große Rechtsfuß beim VfB zu den Top-Verdienern. Der Klub wiederum wolle das Gehaltsgefüge nicht sprengen. Zudem soll es für Undav in der Premier League einen Markt geben, dort war er bereits in Diensten von Brighton & Hove Albion aktiv. In Stuttgart bahnt sich also ein Kaugummipoker an, der allmählich richtig heiß läuft.