Undav-Poker läuft heiß
Deniz Undav präsentiert sich in der laufenden Saison in bestechender Form. Kann der VfB Stuttgart auch in den kommenden Jahren auf die Dienste des Torjägers zählen?
Aktuell läuft Deniz Undavs Arbeitspapier beim VfB Stuttgart bis 2027. Der amtierende DFB-Pokalsieger will unbedingt vermeiden, mit dem Goalgetter ins letzte Vertragsjahr zu gehen. Entsprechend gibt es eigentlich nur zwei Optionen: Entweder der deutsche Nationalspieler (sechs Länderspiele) verlängert oder wird im Anschluss an die Saison verkauft.
Zur Planungssicherheit streben die Schwaben eine zeitnahe Entscheidung an. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ finden in der Länderspielpause Ende März die ersten Gespräche zwischen den Parteien statt – ein früherer Zeitpunkt konnte aufgrund des vollen Terminkalenders offenbar nicht ausgemacht werden.
Klar ist: Undav spielt sich mit seiner herausragenden Form (21 Tore und zwölf Vorlagen in 36 Pflichtspielen) nicht nur für die WM in den Fokus, sondern bringt sich auch in eine gute Verhandlungsposition. In Bad Cannstatt fühlt sich der Angreifer zwar wohl, er will mit seinen 29 Jahren aber auch mit einem möglichst lukrativen Kontrakt ausgestattet werden – sowohl in Bezug auf Laufzeit als auch Gehalt.
Schon jetzt gehört der 1,79 Meter große Rechtsfuß beim VfB zu den Top-Verdienern. Der Klub wiederum wolle das Gehaltsgefüge nicht sprengen. Zudem soll es für Undav in der Premier League einen Markt geben, dort war er bereits in Diensten von Brighton & Hove Albion aktiv. In Stuttgart bahnt sich also ein Kaugummipoker an, der allmählich richtig heiß läuft.
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