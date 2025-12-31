40 Millionen: Neuer Innenverteidiger für Liverpool?

Der FC Liverpool schielt auf Joel Ordóñez vom FC Brügge. Wie ‚Bolavip.com‘ berichtet, befindet sich der englische Rekordmeister in der Pole Position im Werben um den Innenverteidiger. Doch auch Inter Mailand hat den Hut in den Ring geworfen. Dem Portal zufolge ist der 21-Jährige für 40 Millionen Euro zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Priorität des Ecuadorianers war eigentlich der FC Chelsea, die Blues haben sich jedoch aus den Verhandlungen zurückgezogen. Ordóñez, der auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden kann, hat in Brügge noch einen Vertrag bis 2029.