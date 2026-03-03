Beschert Banks dem FCA einen Millionen-Regen?

Wird Noahkai Banks im Sommer für den FC Augsburg zum Goldesel? Der ‚kicker‘ berichtet, dass das Eigengewächs dann schon eine hohe Ablöse einspielen könnte. Dass ihm FCA-Verantwortliche zur WM-Teilnahme mit den USA raten, könne durchaus mit Blick auf eine möglichst hohe Ablöse geschehen, spekuliert das Fachblatt.

Die andere Alternative wäre der DFB. Dort hätte Banks, aktueller U20-Nationalspieler für die Vereinigten Staaten, voraussichtlich keine Chance, es in den WM-Kader von Julian Nagelsmann zu schaffen. Von einer Marktwertsteigerung im Sommer wäre dann nicht auszugehen. Vor der kommenden Länderspielpause könnte das Thema, für welchen Verband sich der Abwehrspieler entscheidet, laut dem ‚kicker‘ heiß werden.

„Wir haben die Hand drauf, es besteht keine Gefahr“, sagt Sportdirektor Benni Weber mit Blick auf das bis 2029 datierte Arbeitspapier des 19-Jährigen, der in Augsburg längst Stammspieler ist. Weber weiter: „Es ist eine große Freude zu sehen, wie er sich entwickelt, wie viele entscheidende Momente er hat. Er wird wahrscheinlich mal in einem sehr großen Verein spielen.“

Die Frage lautet, wann dies der Fall sein wird. Noch haben sich keine Klubs beim physisch so starken Rechtsfuß gemeldet. Aber das könnte sich zeitnah ändern, denn die Planungen für die Saison 2026/27 sind längst angelaufen.