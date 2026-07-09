Schalke erhält Konkurrenz bei Igor

Der FC Schalke 04 ist im Werben um Igor Julio offenbar nicht allein. Wie das griechische Sportportal ‚Sport24‘ berichtet, ist der 28-Jährige auch bei PAOK Saloniki ein heißes Thema. Die Griechen wollen in diesem Sommer noch zwei Innenverteidiger verpflichten und sollen vom Preisschild von Brighton & Hove Albion keineswegs abgeschreckt sein. Demnach fordern die Seagulls rund fünf Millionen Euro für den Brasilianer.

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Für Schalke stellen die finanziellen Forderungen der Engländer derzeit noch eine größere Hürde dar. Zuletzt war eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht für die Knappen im Gespräch. Igor selbst soll bereits zwei Angebote aus seiner brasilianischen Heimat abgelehnt haben, da er seine Karriere in Europa fortsetzen möchte. Sein Vertrag an der englischen Südküste ist noch bis 2027 datiert. Im Team von Fabian Hürzeler spielt der Linksfuß keine Rolle mehr.