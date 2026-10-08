Luca Williams-Barnett (18)

Der englische Offensivmann möchte Tottenham Hotspur gerne verlassen. Der BVB signalisiert Interesse, ist damit jedoch nicht allein. Auch der FC Bayern, der FC Chelsea, Manchester City und Manchester United haben Williams-Barnett auf dem Schirm.

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Marcel Regula (19)

Im Sommer scheiterte ein Transfer des Polen ins Ruhrgebiet nur knapp. Im Winter könnte das Versäumnis nachgeholt werden. Die Schwarz-Gelben beobachten Regula weiterhin. Für den Offensivmann fordert Zaglebie Lubin rund sieben bis acht Millionen Euro Ablöse.

Gilberto Mora (17)

Während der Weltmeisterschaft gab es schon Berichte über Dortmunder Interesse an Mora. Weil der BVB jedoch Konstantinos Karetsas (18) und Giannis Konstantelias (23) verpflichtete, war für das mexikanische Toptalent kein Platz mehr – zumindest vorerst. Geht es nach Mexiko-Knipser Raúl Jiménez (35), sollte Mora nach Dortmund wechseln: „Wo würde ich ihn gerne sehen? Vielleicht in Deutschland, bei Borussia Dortmund. Die haben ihren eigenen Spielstil.“

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Karim Konaté (22)

Laut Medienberichten beschäftigt sich der Bundesliga-Tabellenführer ebenfalls mit dem Torjäger von RB Salzburg. Aktuell hat der BVB im Sturmzentrum aber keinen Bedarf, weshalb die Bemühungen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht weit fortgeschritten sind. Auch RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, der AFC Sunderland und Nottingham Forest sollen Konaté ins Visier genommen haben.

Andrija Bulatovic (19)

Bulatovic steht in Dortmund dem Vernehmen nach weit oben auf der Liste. Für eine Verpflichtung müssten die Schwarz-Gelben jedoch tief in die Tasche greifen. Der RC Lens soll für den bis 2030 gebundenen zentralen Mittelfeldakteur 25 Millionen Euro Ablöse aufrufen.