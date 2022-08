Kayky per Leihe nach Portugal

Manchester City verschafft Kayky die Möglichkeit, in der laufenden Spielzeit ausreichend Spielpraxis zu sammeln. Der 19-jährige Brasilianer wird für eine Saison beim FC Paços de Ferreira geparkt.

Beim portugiesischen Erstligisten soll Kayky seine Entwicklung vorantreiben, um künftig eine Rolle im Profikader der Citizens spielen zu können. Vor einem Jahr verpflichtete City das Talent für zehn Millionen Euro von Fluminense. Auf der Insel kam der Youngster für die U21 der Skyblues zum Einsatz.

We can confirm that Kayky has joined Portuguese side Pacos de Ferreira on a season-long loan.



Best of luck, Kayky 💙