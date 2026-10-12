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Verletzung verhinderte Kanes Stavanger-Wechsel

von Martin Schmitz - Quelle: Stavanger Aftenblad
1 min.
Harry Kane wirkt ungläubig @Maxppp

Harry Kane (33) wäre 2012 beinahe zu Viking Stavanger gewechselt. Das berichtet der damalige Scout des norwegischen Klubs, Gary Goodchild, dem ‚Stavanger Aftenblad‘: „Man hat mir gesagt, dass er interessiert daran sein könnte, zu Viking zu kommen. Diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, hatten das Gefühl, dass ihm eine Leihe nach Skandinavien guttun könnte.“ Kane war damals noch ein junges Talent von Tottenham Hotspur, das immer wieder verliehen wurde, und den Durchbruch in London vermeintlich nicht schaffen würde.

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Goodchild reiste nach Millwall, wo der heutige Torjäger des FC Bayern München damals kickte, um sich vor Ort von Kanes Qualitäten zu überzeugen. Doch dieser fiel kurzfristig verletzt aus, sodass der Scout unverrichteter Dinge wieder abreiste. „Wenig später stand er bei den Spurs in der ersten Mannschaft und der Rest ist Geschichte“, so Goodchild. Am morgigen Dienstag (21 Uhr) spielt Kane dann doch bei den Norwegern vor. Am zweiten Spieltag der Champions League-Gruppenphase trifft der Engländer mit dem FCB auf Stavanger.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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