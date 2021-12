Der Stand bei Juves Stürmersuche

Mit welchem neuen Stürmer geht Juventus Turin in die Rückrunde? Diese Frage können die Verantwortlichen der Alten Dame offenbar selbst noch nicht mit Bestimmtheit beantworten. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge sind die Bianconeri von den Kandidaten Pierre-Emerick Aubameyang (32, FC Arsenal – aktuell suspendiert), Anthony Martial (26, Manchester United) und Mauro Icardi (28, Paris St. Germain) derzeit nicht vollends überzeugt.

Aus diesem Grund habe sich Gianluca Scamacca von US Sassuolo zum neuen Favoriten aufgeschwungen. Vom 22-Jährigen, der in der Vergangenheit auch schon mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht wurde, habe speziell Juve-Trainer Massimiliano Allegri eine hohe Meinung. Aktuell steht Scamacca bei sechs Saisontoren nach 19 Pflichtspielen. Sein Vertrag ist noch bis Sommer 2025 gültig.