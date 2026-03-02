Hertha-Zukunft: Leitls Forderung an Klemens

Zweitligist Hertha BSC erhöht den Druck auf Eigengewächs Pascal Klemens. Nach dem gestrigen 2:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg erklärte Stefan Leitl die Situation des 21-Jährigen, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft: „Bei Passi muss Klarheit für die Zukunft herrschen. Der Ball liegt seit über einem Jahr bei ihm. Er braucht auch für sich eine gewisse Sicherheit. Wir müssen Dinge klären, dann wird er zu seiner alten Stärke zurückkommen.“ Gegen den FCN reichte es für Klemens nicht einmal mehr für einen Kaderplatz.

Der Sechser, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, verpasste große Teile der Saison mit einer Sprunggelenksverletzung. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Hertha Klemens einen neuen Vertrag vorgelegt, die Spielerseite legte die Gespräche aber auf Eis. Jetzt wächst der Druck auf Klemens, eine Entscheidung soll zeitnah her. Unter anderem hat der FC Getafe Interesse am U20-Nationalspieler.