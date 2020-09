Depay ein Thema bei PSG

Memphis Depay ist offenbar ins Visier von Paris St. Germain gerückt. Wie ‚France Football‘ meldet, beschäftigt sich PSG-Sportdirektor Leonardo mit dem 26-jährigen Außenstürmer von Liga-Konkurrent Olympique Lyon. Nicht ausgeschlossen, dass der Champions League-Finalist konkrete Schritte einleitet.

Unter der Anzeige geht's weiter

OL befindet sich bei Depay in der Defensive, denn der Vertrag des niederländischen Nationalspielers läuft im kommenden Jahr aus. Folglich müsste Lyon in dieser Transferperiode verkaufen, um eine adäquate Ablöse einzustreichen. Eine Vertragsverlängerung deutet sich bislang nicht an, zumal Depay neulich offen mit einer neuen Herausforderung kokettierte.