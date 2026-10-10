Blessin öffnet Neuhaus die Tür

Vertraut der neue Gladbach-Trainer Alexander Blessin bei seiner Premiere auf Florian Neuhaus (29)? In der gestrigen Pressekonferenz vor dem morgigen Spiel gegen den 1. FC Köln (15:30) meinte der Übungsleiter: „Ich bin hierhergekommen und habe gleich gesagt, dass es für jeden Spieler eine Chance ist und die Tür für jeden offen ist. Es liegt an jedem selbst, ob er den Schritt durch sie geht oder nicht. Und diese Tür ist auch für Flo offen.“

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Neuhaus war 2017 ablösefrei von 1860 München zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Seitdem absolvierte er 239 Partien für die Borussia. In den vergangenen zwei Saisons kam Neuhaus nur sporadisch zum Einsatz. Im letzten Spiel unter Eugen Polanski meldete sich Neuhaus eindrucksvoll zurück. Gegen Mainz 05 war er einer der auffälligsten Spieler auf dem Feld und erzielte auch selbst einen Treffer. „Wenn ich den Fokus auf das letzte Jahr lege, da hat er nicht nur mit dem Ball, sondern auch gegen den Ball wahrscheinlich sein bestes Spiel gemacht. Das habe ich schon noch im Hinterkopf, also weiß ich, was er für Möglichkeiten hat“, führte Blessin aus.