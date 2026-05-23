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DFB-Pokal

Ohne die Kapitäne: Die Aufstellungen zu Bayern vs. VfB

Der VfB Stuttgart will im Finale des DFB-Pokals den Titel verteidigen. Der FC Bayern hat was dagegen. Die Aufstellungen zu Bayern vs. VfB.

von Dominik Sandler
1 min.
Das Pokalfinale zwischen Bayern und Stuttgart @Maxppp
FC Bayern 1-0 Stuttgart

Erstmals seit sechs Jahren steht der FC Bayern wieder im Finale des DFB-Pokals und will die sportlich starke Saison mit dem Double beenden. Der VfB Stuttgart hat da etwas dagegen und reist voller Selbstbewusstsein ins Olympiastadion nach Berlin. Dort hatten die Schwaben vor einem Jahr den Pokal nach dem 4:2-Sieg gegen Arminia Bielefeld in die Höhe gestreckt.

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Jetzt wollen die Schwaben den Titel verteidigen und können dabei aus dem Vollen schöpfen. Sebastian Hoeneß stehen alle Spieler zur Verfügung und er lässt die bestmögliche Elf spielen. Kapitän Atakan Karazor sitzt etwas überraschend auf der Bank, für ihn beginnt Chema. Auch bei den Bayern ist die Personalsituation ordentlich. Im Tor fällt aber Manuel Neuer aus und wird von Jonas Urbig ersetzt. Auch Alphonso Davies und Serge Gnabry stehen nicht zur Verfügung.

So spielt der FC Bayern

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So spielt der VfB Stuttgart

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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