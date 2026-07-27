Menü Suche
Kommentar 11
La Liga

Nächste Kehrtwende um ter Stegen

von Julian Jasch - Quelle: Mundo Deportivo
Im Training: Marc-André ter Stegen @Maxppp

Marc-André ter Stegen (34) muss weiterhin auf seine Leihe zu Ajax Amsterdam warten. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge bleiben steuerliche Fragen in Bezug auf ter Stegens Gehalt zu klären. Ajax wollte zehn Prozent des Salärs übernehmen, das der Schlussmann beim FC Barcelona einstreicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ter Stegen hat dem Gastspiel längst zugestimmt und wollte eigentlich am heutigen Montag zum Medizincheck in die niederländische Hauptstadt reisen. Der Ex-Gladbacher wurde jetzt aber doch vorläufig von Hansi Flick in den Kader für das Trainingscamp in England nominiert, wie Barça am Mittag bestätigte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (11)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Eredivisie
Barcelona
Ajax
Marc-André ter Stegen

Weitere Infos

La Liga La Liga
Eredivisie Eredivisie
Barcelona Logo FC Barcelona
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Marc-André ter Stegen Marc-André ter Stegen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert