Marc-André ter Stegen (34) muss weiterhin auf seine Leihe zu Ajax Amsterdam warten. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge bleiben steuerliche Fragen in Bezug auf ter Stegens Gehalt zu klären. Ajax wollte zehn Prozent des Salärs übernehmen, das der Schlussmann beim FC Barcelona einstreicht.

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Ter Stegen hat dem Gastspiel längst zugestimmt und wollte eigentlich am heutigen Montag zum Medizincheck in die niederländische Hauptstadt reisen. Der Ex-Gladbacher wurde jetzt aber doch vorläufig von Hansi Flick in den Kader für das Trainingscamp in England nominiert, wie Barça am Mittag bestätigte.