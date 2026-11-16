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Serie A

Juve-Duo im Winter weg?

von Remo Schatz - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Kerim Alajbegovic trifft für Juve @Maxppp

Juventus Turin muss sich offenbar gleich gegen zwei Abwerbeversuche aus der Premier League erwehren. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, könnte die Schockwelle, die der Trainerwechsel bei Manchester United hin zu Mauricio Pochettino auslöst, auch das Piemont erreichen. Demnach will der bisherige US-Nationaltrainer gerne auch auf Vereinsebene mit Weston McKennie (28) zusammenarbeiten.

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Beim FC Chelsea ist das Interesse an Kerim Alajbegovic (19) noch nicht abgekühlt. Die Blues wollten den gebürtigen Kölner schon im Sommer unter Vertrag nehmen, der Deal scheiterte aber auf der Zielgeraden und der Spielmacher heuerte stattdessen in Turin an. Im Winter will das Team um Xabi Alonso laut der italienischen Sporttageszeitung einen erneuten Versuch wagen. Die Bianconeri wollen jedoch ihrerseits weder McKennie noch Alajbegovic verlieren und seien „bereit, die Mauern hochzuziehen“.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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