Wechselwunsch: Zwei Interessenten für Bitshiabu

Auch wenn RB Leipzig kurz vor den Weihnachtsferien den Bundesliga-Titel Best of the Rest doch noch abgeben musste, befinden sich die Sachsen auf Platz vier liegend in Schlagdistanz. El Chadaille Bitshiabu zieht hingegen kein positives persönliches Fazit und soll auf einen Winterwechsel drängen. Womöglich bleibt der Innenverteidiger aber innerhalb der RB-Familie.

Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, berät Leeds United aktuell darüber, ob der baumlange Abwehrspieler die gesuchte Verstärkung für die Rückrunde sein könnte. Die Whites haben die Defensive als Transferziel Nummer eins auserkoren, die Wechselbereitschaft des 20-Jährigen soll sich bis nach Yorkshire rumgesprochen haben.

Kurzer Dienstweg

Neben Leeds soll sich auch West Ham United mit Bitshiabu beschäftigen. Der LUFC könnte allerdings den kurzen Dienstweg nutzen, ist Red Bull doch seit dem vergangenen Jahr stiller Minderheitseigner beim dreifachen englischen Meister.

Der Franzose sammelte in der ersten Halbserie in fünf Spielen nur knapp 200 Einsatzminuten. Dennoch soll RB laut ‚Teamtalk‘ einen dauerhaften Abschied ausschließen und ein Leihmodell präferieren. Das kommt auch Leeds zupass, die sich im Winter möglichst kostengünstig verstärken wollen.