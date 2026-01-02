Einer schon fix: Zwei neue Bundesliga-Stürmer für Mainz?
Tabellenschlusslicht Mainz 05 wird sich im Winter in der Offensive verstärken. VfB-Angreifer Silas ist dabei offenbar ein Thema, ein anderer Bundesliga-Stürmer steht sogar sogar schon auf der Matte.
Wechselt Silas (27) im Januar zur Bundesliga-Konkurrenz? Informationen von ‚Sky‘ zufolge bekundet der 1. FSV Mainz 05 ernsthaftes Interesse am Offensivspieler vom VfB Stuttgart. Ein konkreter Austausch habe in den vergangenen Tagen bereits stattgefunden. Insbesondere der neue 05-Coach Urs Fischer soll vom Kongolesen (20 Länderspiele) angetan sein.
Die ‚Bild‘ hatte jüngst berichtet, dass Silas kurz vor einem überraschenden Wechsel zu Zweitligist Hannover 96 stehe. Der Deal ist laut dem Boulevardblatt allerdings „aus finanziellen Gründen“ doch gescheitert. Wohin es Silas, dessen Vertrag beim VfB im Sommer ausläuft, nun zieht, bleibt somit offen. Auch der türkische Erstligist Samsunspor ist weiterhin interessiert, zudem wird der FC Valencia als möglicher Abnehmer gehandelt.
Tietz kommt an den Bruchweg
Vollzug melden können die Mainzer dagegen wohl schon bald bei einem anderen Bundesliga-Angreifer. Nach Informationen der ‚Bild‘ schließt sich Phillip Tietz (28) vom FC Augsburg mit sofortiger Wirkung den Rheinhessen an. Für den 1,90 Meter großen Rechtsfuß zahlt Mainz dem Bericht zufolge vier Millionen Euro plus 750.000 Euro an möglichen Boni.
Für Augsburg kam Tietz in der Hinrunde nur sporadisch zum Einsatz. In der Startelf stand der Ex-Darmstädter in der Liga kein einziges Mal, wurde lediglich zehnmal eingewechselt. Ob das Mainzer Interesse an Silas nach dem Tietz-Deal erkaltet ist oder er zusätzlich an Bord geholt werden könnte, ist zur Stunde offen.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden