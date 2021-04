United: Süle nur zweite Wahl

Manchester United blickt bei der Suche nach einem neuen Innenverteidiger in erster Linie nach Spanien. Wie ‚Bild‘-Reporter Christian Falk vermeldet, steht Jules Koundé (22) vom FC Sevilla ganz oben auf der Wunschliste der Red Devils. Niklas Süle (25) vom FC Bayern sei dagegen nicht die Nummer eins auf der Shortlist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der deutsche Nationalspieler könnte im Sommer aber dennoch in der Premier League landen. Auch der FC Chelsea zeigt Interesse an Süle. Dessen Vertrag bei den Bayern läuft 2022 aus. Ob der Rekordmeister eine Verlängerung anbieten will, ist ungewiss.