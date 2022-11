Kruse verspricht neues „Abenteuer“

Max Kruse hat nach seiner Vertragsauflösung beim VfL Wolfsburg das Wort zu seiner Zukunft ergriffen. „Ihr kennt mich Leute, ich bin immer für Überraschungen gut. Von daher lassen wir uns mal überraschen, ich will noch keine Einblicke geben“, so der 34-jährige Angreifer auf seinem Instagram-Account.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kruse kündigt an: „Ich lasse mir ein bisschen Zeit, welches Abenteuer als nächstes kommt. Aber es wird eines kommen, das kann ich versprechen.“ Er weiß: „Es ist nicht so, dass ich jetzt sechs Monate vereinslos bin. In einem Monat geht die Transferperiode schon wieder los.“ Immer wieder wurde zuletzt über einen Wechsel in die nordamerikanische MLS spekuliert.