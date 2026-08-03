Menü Suche
Kommentar
Offiziell Liga Portugal Bwin

Entscheidung um Araújo gefallen

von Tristan Bernert
Noni Madueke im Duell mit Maxi Araújo @Maxppp

Maxi Araújo ist vom Markt. Wie Sporting Lissabon verkündet, hat der 26-jährige Außenbahnspieler seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2030 verlängert. Der uruguayische Nationalspieler bleibt den Portugiesen also erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Sporting ist die Verlängerung mit Araújo ein Coup. Schließlich gehört der Linksfuß zu den Leistungsträgern und wertvollsten Spielern des Kaders.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin
Sporting
Maximiliano Javier Araújo Vilches

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Sporting Logo Sporting Lissabon
Maximiliano Javier Araújo Vilches Maximiliano Javier Araújo Vilches
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert