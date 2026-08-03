Entscheidung um Araújo gefallen

Maxi Araújo ist vom Markt. Wie Sporting Lissabon verkündet, hat der 26-jährige Außenbahnspieler seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2030 verlängert. Der uruguayische Nationalspieler bleibt den Portugiesen also erhalten.

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𝐓𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐥𝐨𝐬, Maxi Araújo renova até 2030 💚



Continuamos juntos, Leão 🫂 pic.twitter.com/0DElBvszik — Sporting CP (@SportingCP) August 3, 2026

Für Sporting ist die Verlängerung mit Araújo ein Coup. Schließlich gehört der Linksfuß zu den Leistungsträgern und wertvollsten Spielern des Kaders.