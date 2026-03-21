Menü Suche
Kommentar
La Liga

Medien: Barça erwägt Koundé-Verkauf

von Lukas Weinstock - Quelle: DSF
Jules Koundé jubelt mit seinem Teamkollegen @Maxppp

Dass Jules Koundé über den Sommer hinaus beim FC Barcelona bleibt, ist offenbar nicht in Stein gemeißelt. „Wenn ein gutes Angebot kommt, wird Barça nicht Nein sagen. Koundé ist nicht unantastbar“, ordnet Transferexperte Matteo Moretto in der Sendung ‚DSF‘ von ‚Radio Marca‘ ein. Das finanziell klamme Barça sei beim 27-Jährigen offen für Verhandlungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Koundé, der aktuell an einer Muskelverletzung laboriert, gehört bei den Katalanen eigentlich zum absoluten Stammpersonal. Um finanziellen Raum für eigene Verpflichtungen zu schaffen, erwägt Barça jedoch einen Verkauf des Rechtsverteidigers. Koundés Vertrag beim spanischen Meister läuft noch bis 2030.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Jules Koundé

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Jules Koundé Jules Koundé
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert