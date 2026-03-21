Medien: Barça erwägt Koundé-Verkauf

Dass Jules Koundé über den Sommer hinaus beim FC Barcelona bleibt, ist offenbar nicht in Stein gemeißelt. „Wenn ein gutes Angebot kommt, wird Barça nicht Nein sagen. Koundé ist nicht unantastbar“, ordnet Transferexperte Matteo Moretto in der Sendung ‚DSF‘ von ‚Radio Marca‘ ein. Das finanziell klamme Barça sei beim 27-Jährigen offen für Verhandlungen.

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Koundé, der aktuell an einer Muskelverletzung laboriert, gehört bei den Katalanen eigentlich zum absoluten Stammpersonal. Um finanziellen Raum für eigene Verpflichtungen zu schaffen, erwägt Barça jedoch einen Verkauf des Rechtsverteidigers. Koundés Vertrag beim spanischen Meister läuft noch bis 2030.