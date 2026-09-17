Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Verletzungsmisere: Leipzig trifft Transfer-Entscheidung

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Marcel Schäfer im Porträt @Maxppp

Trotz des längerfristigen Ausfalls von gleich drei potenziellen Stammspielern im zentralen Mittelfeld möchte RB Leipzig keinen vertragslosen Profi als kurzfristigen Ersatz verpflichten. Das berichtet die ‚Bild‘. Dabei gäbe es derzeit einige verfügbare Spieler mit Bundesligaerfahrung. Aktuell suchen beispielsweise der Ex-Bayern-Spieler Renato Sanches (29) und Mahmoud Dahoud (30) noch einen neuen Arbeitgeber.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Leipzig fällt Pechvogel Assan Ouédraogo (20) mit einer Kapselverletzung in der Schulter lange aus. Auch Christoph Baumgartner (27/Sehnenabriss im rechten Oberschenkel) und Rocco Reitz (24/Muskelverletzung im linken Oberschenkel) müssen noch eine ganze Weile aussetzen. Die Ausfälle sollen intern durch positionsfremde Spieler aufgefangen werden, die flexibel einsetzbar sind, wie Brajan Gruda (22) und Christopher Nkunku (28).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Assan Ouédraogo
Rocco Reitz
Christoph Baumgartner

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Assan Ouédraogo Assan Ouédraogo
Rocco Reitz Rocco Reitz
Christoph Baumgartner Christoph Baumgartner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert