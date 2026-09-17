Verletzungsmisere: Leipzig trifft Transfer-Entscheidung

Trotz des längerfristigen Ausfalls von gleich drei potenziellen Stammspielern im zentralen Mittelfeld möchte RB Leipzig keinen vertragslosen Profi als kurzfristigen Ersatz verpflichten. Das berichtet die ‚Bild‘. Dabei gäbe es derzeit einige verfügbare Spieler mit Bundesligaerfahrung. Aktuell suchen beispielsweise der Ex-Bayern-Spieler Renato Sanches (29) und Mahmoud Dahoud (30) noch einen neuen Arbeitgeber.

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Bei Leipzig fällt Pechvogel Assan Ouédraogo (20) mit einer Kapselverletzung in der Schulter lange aus. Auch Christoph Baumgartner (27/Sehnenabriss im rechten Oberschenkel) und Rocco Reitz (24/Muskelverletzung im linken Oberschenkel) müssen noch eine ganze Weile aussetzen. Die Ausfälle sollen intern durch positionsfremde Spieler aufgefangen werden, die flexibel einsetzbar sind, wie Brajan Gruda (22) und Christopher Nkunku (28).