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Grünes Licht für ter Stegen-Wechsel

von Daniel del Federico - Quelle: Matteo Moretto
Marc-André ter Stegen im Barcelona-Training @Maxppp

Das Leihgeschäft von Marc-André ter Stegen (34) zu Ajax Amsterdam geht nun endlich über die Bühne. Wie Matteo Moretto berichtet, sind die steuerlichen Hürden überwunden, die den Deal zuletzt noch ins Stocken gebracht hatten. Der FC Barcelona hat dem Leihgeschäft final zugestimmt, weshalb mit einem zeitnahen Vollzug zu rechnen ist.

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Ter Stegen war sich mit dem niederländischen Rekordmeister bereits einig und wollte zu Beginn der Woche eigentlich schon zum Medizincheck nach Amsterdam reisen. Knackpunkt war zuletzt die genaue Staffelung der Gehaltsübernahme, die an Einsätze und Erfolge des Schlussmanns geknüpft ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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