Menü Suche
Kommentar
Premier League

Erstes Angebot für Garnacho

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Alejandro Garnacho im Trikot des FC Chelsea @Maxppp

Alejandro Garnacho könnte sich nach seiner Ausbootung beim FC Chelsea ein Ausweg bieten. Fabrizio Romano berichtet, dass Aston Villa ein erstes offizielles Angebot für den 22-jährigen Flügelstürmer abgegeben hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf dem Tisch liegt eine Leihofferte, zusätzlich sprechen die beteiligten Klubs über das Miteinbeziehen einer Kaufoption. An der Stamford Bridge wird zwar nicht mehr mit Garnacho geplant, mit den Villans könnte der achtmalige Nationalspieler trotzdem in der Champions League auflaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Chelsea
Villa
Alejandro Garnacho

Weitere Infos

Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Villa Logo Aston Villa
Alejandro Garnacho Alejandro Garnacho
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert