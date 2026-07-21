Erstes Angebot für Garnacho

Alejandro Garnacho könnte sich nach seiner Ausbootung beim FC Chelsea ein Ausweg bieten. Fabrizio Romano berichtet, dass Aston Villa ein erstes offizielles Angebot für den 22-jährigen Flügelstürmer abgegeben hat.

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Auf dem Tisch liegt eine Leihofferte, zusätzlich sprechen die beteiligten Klubs über das Miteinbeziehen einer Kaufoption. An der Stamford Bridge wird zwar nicht mehr mit Garnacho geplant, mit den Villans könnte der achtmalige Nationalspieler trotzdem in der Champions League auflaufen.