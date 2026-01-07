Augsburg verkündet Gregoritsch-Rückkehr

Michael Gregoritsch (31) geht ab sofort wieder für den FC Augsburg auf Torejagd. Wie die Fuggerstädter offiziell mitteilen, kommt der 1,93 Meter große Mittelstürmer auf Leihbasis bis Saisonende vom dänischen Erstligisten Bröndby IF.

Teil des Deals ist auch eine Kaufoption für den Sommer, die dem Vernehmen nach bei unter einer Million Euro liegt. Gregoritsch nimmt beim FCA den Kaderplatz des zum FSV Mainz 05 abgewanderten Phillip Tietz (28) ein.

„Michael hat seine Qualitäten nicht nur beim FCA, sondern auch bei anderen Bundesliga-Klubs unter Beweis gestellt. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen, kopfballstarken Stürmer, der unserer Mannschaft auf und neben dem Platz weiterhelfen kann und gerade in entscheidenden Spielphasen wichtig für uns sein wird“, sagt Sportdirektor Benjamin Weber über die Verpflichtung.

Gregoritsch selbst erklärt: „Als sich die Möglichkeit eines Wechsels zum FCA ergeben hat, war ich sofort Feuer und Flamme. Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen. Ich freue mich darauf, alte Weggefährten wiederzutreffen, und erinnere mich gerne an die Zeit unter Manuel Baum. Daran wollen wir nun anknüpfen und die untere Tabellenregion schnell verlassen.“

Der Linksfuß kehrt damit nach dreieinhalb Jahren zurück nach Augsburg. Zwischen 2017 und 2022 hatte Gregoritsch für den FCA in 129 Spielen 31 Treffer erzielt, ehe es über den SC Freiburg im vergangenen Sommer nach Dänemark ging. Dort kam er aber nicht wie gewünscht zum Zug. Im deutschen Oberhaus will sich der Österreicher nun für die anstehende Weltmeisterschaft in Stellung bringen.