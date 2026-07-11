Menü Suche
Kommentar
Premier League

Einigung: Curtis könnte Liverpool verlassen

von Daniel del Federico - Quelle: Corriere dello Sport
1 min.
Curtis Jones umarmt Florian Wirtz @Maxppp

Nottingham Forest würde den zu Manchester City abgewanderten Elliot Anderson (23) gerne durch Curtis Jones ersetzen. Nach Informationen des ‚Corriere dello Sport‘ haben sich die Tricky Trees mit dem FC Liverpool bereits über einen Wechsel verständigt. Eine Einigung mit dem 25-Jährigen selbst, der lange Zeit mit einem Transfer zu Inter Mailand liebäugelte, steht allerdings noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war von einem Preisschild über 47 Millionen Euro für Jones die Rede. Auf wie viel sich die Vereine letztendlich geeinigt haben, geht aus dem Bericht nicht hervor. Die Garibaldi Reds haben nach dem 135 Millionen Euro schweren Verkauf von Anderson genügend Geld auf dem Konto, um den Deal zu stemmen. Die Nerazzurri waren zuvor mit einem Angebot über 25 Millionen Euro abgeblitzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Nottingham
Liverpool
Curtis Jones

Weitere Infos

Premier League Premier League
Nottingham Logo Nottingham Forest
Liverpool Logo FC Liverpool
Curtis Jones Curtis Jones
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert