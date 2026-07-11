Einigung: Curtis könnte Liverpool verlassen

Nottingham Forest würde den zu Manchester City abgewanderten Elliot Anderson (23) gerne durch Curtis Jones ersetzen. Nach Informationen des ‚Corriere dello Sport‘ haben sich die Tricky Trees mit dem FC Liverpool bereits über einen Wechsel verständigt. Eine Einigung mit dem 25-Jährigen selbst, der lange Zeit mit einem Transfer zu Inter Mailand liebäugelte, steht allerdings noch aus.

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Zuletzt war von einem Preisschild über 47 Millionen Euro für Jones die Rede. Auf wie viel sich die Vereine letztendlich geeinigt haben, geht aus dem Bericht nicht hervor. Die Garibaldi Reds haben nach dem 135 Millionen Euro schweren Verkauf von Anderson genügend Geld auf dem Konto, um den Deal zu stemmen. Die Nerazzurri waren zuvor mit einem Angebot über 25 Millionen Euro abgeblitzt.