Werder ausgestochen: Köln holt Schalke-Talent

Der 1. FC Köln verstärkt seine Nachwuchsmannschaft zur neuen Saison mit Arian Güzel vom FC Schalke 04. Der 16-Jährige wechselt der ‚Bild‘ zufolge ablösefrei ans Geißbockheim und unterschreibt dort einen Dreijahresvertrag. Auch der SV Werder Bremen hatte zuvor intensiv um den Kapitän der Schalker U17 gebuhlt.

Dem Bericht zufolge soll Güzel, der im zentralen Mittelfeld beheimatet ist, ab der kommenden Saison bei den Profis mittrainieren und in der U19 oder der zweiten Mannschaft der Rheinländer zum Einsatz kommen. In der Schalker U17 kommt er unter Trainer Charles Takyi in 21 Pflichtspielen auf zwei Tore und drei Vorlagen.