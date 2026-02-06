20-Millionen-Zugang für Besiktas

Besiktas zieht am letzten Transfertag der Türkei Verstärkung aus der Premier League an Land. Innenverteidiger Emmanuel Agbadou (28) wechselt von den Wolverhampton Wanderers zum Klub aus Istanbul, erste Bilder von der Ankunft veröffentlichte Besiktas bereits. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach 18 Millionen Euro, zwei weitere Millionen können an Boni folgen.

Agbadou war erst vor einem Jahr für 20 Millionen Euro von Stade Reims zu den Wolves gekommen, in dieser Saison stand der Nationalspieler der Elfenbeinküste in 17 Pflichtspielen auf dem Platz. Bei Besiktas soll Agbadou einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.